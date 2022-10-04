Песков ответил на решение Зеленского не вести переговоры с Россией

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ все время выступала за мирное урегулирование ситуации, и готова ждать изменения позиции нынешнего украинского лидера либо прихода его преемника для возобновления переговоров.

"Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - констатировал Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса Зеленского.