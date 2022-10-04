Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россиян, которые призваны на срочную службу в армии, не отправят в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 4 октября 2022 года. Выдержки из мероприятия приводятся в телеграм-канале Минобороны.

Глава оборонного ведомства уточнил, что после демобилизации срочники направятся домой, где встанут на воинский учет как военнослужащие запаса. Эта стандартная процедура, которая проводилась и в предыдущие годы.

Новый набор солдат срочной службы также не будет связан с отправкой на Украину, добавил министр.

"Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции", - уточнил Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в России призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации и после демобилизации смогут отправиться домой.

Представитель военного ведомства также пожелал родителям призывников не переживать за них и отметил, что ровно через год после призыва у них будет возможность "встретить их окрепшими и возмужавшими, ставшими настоящими защитниками Отечества".