Заседание Совета Федерации России. Фото: REUTERS

Призванным по частичной мобилизации или служащим по контракту гражданам РФ предоставляются кредитные каникулы на весь период участия в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве. Она также уточнила, что по завершении службы участнику операции предоставляются дополнительные 30 дней каникул. Соответствующее распоряжение принял Совет Федерации 4 октября.

"Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", - сказала она.

Помимо тридцати дней, Баталина обозначила, что кредитные каникулы также предусматривают время лечения участника СВО в госпитале, если таковое понадобится. Объясняя правила предоставления кредитных каникул, замглавы Минтруда объяснила, что на протяжении всего периода каникул банк не может продать имущество участников СВО, которое находится в залоге.

Она также перечислила ряд специальных норм, которые предусматриваются в рамках кредитных каникул:

“Если у гражданина по кредиту были просроченные платежи, то пени, штрафы во время кредитных каникул не начисляются. Просроченные платежи будут заморожены и уплачены позже, после завершения кредитных каникул", - уточнила Баталина.

Сегодня, 4 октября 2022 года, Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам. Речь идет об участниках СВО на Украине и Донбассе и их семьях. Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые призваны на военную службу по частичной мобилизации, проходят военную службу по контракту или находятся на службе в Росгвардии и иных воинских формированиях.

Помимо кредитных льгот, мобилизованным в зону СВО предоставляются единовременные выплаты. Размер субсидий обозначается в индивидуальном порядке в каждом отдельном субъекте РФ. Так, например, резервистам из Краснодарского края выплатят по 100 тыс. рублей.