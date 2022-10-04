Президент Польши призвал НАТО нарастить производство оружия для Украины

Президент Польши выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО наращивать производство оружия для поставок его Украине. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, зачитывая обращение Дуды. Ссылаясь на слова президента он заявил, что усиление потенциала военного производства должно происходить относительно роста “угрозы со стороны России”.

"В данный момент мы производим мало, медленно для того, чтобы поддерживать Украину и одновременно усиливать свой потенциал по отношению росту угрозы со стороны России", - отметил Дуда.

По словам президента Польши, Украина на сегодняшний день нуждается прежде всего в вооружении. Страны-члены альянса, считает политик, не задействуют в полной мере мощности военного производства со своей стороны.

“Обеспечение поставок оружия Украине требует увеличения производственных возможностей оборонной промышленности на обеих сторонах Атлантики", - говорится в обращении Дуды к участникам Варшавского форума по безопасности.

Не так давно в интервью изданию Spiegel американский эксперт-разведчик Грег Остин рассказал, что Польша, в числе прочих стран, поставляет Киеву информацию о российских позициях и иные секретные данные по специальной военной операции (СВО). Эксперт считает, что слежкой также занимаются США, Великобритания и страны Прибалтики.