Росгвардия предотвратила теракт рядом с детской площадкой в Мелитополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе. Граната была найдена ими рядом с детской площадкой.

«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», – сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Саперы установили, что граната была оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем. Как отметили в Росгрвадии, это может говорить о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта.

Как писал сайт KP.RU, в августе в Мелитополе был предотвращен теракт. По информации администрации Запорожской области, диверсию готовили украинские спецслужбы. Они организовали подрыв одной из опор линии электропередачи (ЛЭП) у Мелитополя и планировали еще один взрыв, но его удалось предотвратить, уточнили запорожские власти.