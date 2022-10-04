Полиция Дании сообщила о неизвестных БПЛА около месторождений газа в Северном море

Дания сообщила об активности неизвестных беспилотников в районе газовых месторождений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вблизи газовых месторождений в Северном море проявляют активность беспилотники неизвестной принадлежности. Об этом во вторник 4 октября сообщает агентство Ritsaus Bureau со ссылкой на правоохранительные органы Дании.

Сообщается, что беспилотные летательные аппараты замечены у газового месторождения Руар. Ранее их активность отмечали у месторождения Хальфдан Б, пишет агентство. Оба месторождения эксплуатирует энергетическая компания TotalEnergies.

Ранее американский экономист Сакс допустил причастность США и Польши к диверсии на «Северных потоках». Эксперт напомнил, что Вашингтон ранее угрожал «так или иначе покончить с «Северным потоком».

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что от аварии на газопроводах «Северный поток» выиграли, прежде всего, США. Эксперт отметил, что после диверсии на газопроводах рухнули последние мосты между Россией и США.

О том, кому выгодна авария на «Северных потоках», читайте здесь на KP.RU.