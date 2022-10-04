Гастроэнтеролог Есакова назвала причины появления на языке желтого налета Фото: Иван МАКЕЕВ

Гастроэнтеролог «Теледоктор24» Екатерина Есакова назвала самые частые причины появления на языке желтого налета.

Самые частые причины – это плохая гигиена полости рта. На его появление также влияют стоматологические проблемы и дыхание через рот.

Помимо этого, эксперт связывает налет с некорректной работой ЖКТ, хроническим гастритом и язвенной болезни. Налет может появляться самостоятельно и в паре с неприятным запахом. Тогда эта пара свидетельствует о появлении хронических запоров.

- При острых воспалительных реакциях в полости рта (стоматитах) и энтероколитах, а также при приеме антибиотиков налет желтого цвета практически неизбежен, – заключила врач в беседе с «Газете.Ru».

Есть чисто бытовые причины появления налета. Этим страдают любители кофе, чая и заядлые курильщики.

Если речь идет о детях, то они сталкиваются с отмечает, что желтый налет на языке может появляться у любителей чая и кофе, а также у заядлых курильщиков. У детей налет такого цвета бывает от продуктов, содержащих красители.

Кстати, употребление заплесневелой еды приводит к снижению иммунитета и вызывает аллергию, вздутие. Причем блюдо или продукт уже нельзя спасти, убрав видимую часть плесени, пишет Life.

Пожилым людям нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, а питаться рекомендуется небольшими порциями пять-шесть раз в день, пишет "Известия".