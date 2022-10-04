Генассамблея ООН назначила Спецсессию по Украине на 10 октября 2022 года

Мировые лидеры выступают на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, где будет рассматриваться вето России в Совете Безопасности по резолюции США с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, назначена на 10 октября 2022 года. Об этом сообщила официальный представитель председателя 77-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

"Да, возобновится 10 октября в 15:00 (22:00 по Москве)", - сказала Кубияк.

Напомним, 30 сентября Россия наложила вето на проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Инициаторами голосования выступили США и Албания. Их поддержали Великобритания, Ирландия, Гана, Мексика, Кения, ОАЭ, Норвегия, Франция. Воздержались Бразилия, Габон, Индия и Китай.

Согласно апрельской резолюции ГА ООН, повторное заседание будет собираться каждый раз, когда какая-либо страна из числа постоянных участников применяет право вето в Совбезе. Ассамблея обязана собраться в течение 10 дней после принятия вето.