Россия применила вето по проекту осуждающей референдумы резолюции США в Совбезе ООН

Россия применила право вето в отношении подготовленной США резолюции с осуждением результатов референдумов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект резолюции США с осуждением референдумов о вхождении состав России новых субъектов не был принят в Совете Безопасности ООН из-за наложенного Российской Федерацией вето. Об этом в пятницу 30 сентября сообщает ТАСС.

Сообщается, что проект резолюции, содержащий обвинения в адрес Москвы, подготовили США и Албания. При голосовании в Совбезе ООН в поддержку резолюции проголосовали Великобритания, Албания, Ирландия, Гана, Мексика, Кения, ОАЭ, Норвегия, Франция и США. Воздержались Бризилия, Габон, Индия и Китай. Россия применила право вето.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Тем временем резидент США Джо Байден заявил, что США будут признавать Украину в прежних границах и не признает вступление ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит боевые действия, она рискует потерять свою государственность.