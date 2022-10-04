Тренер Лукина объяснила нежелания заниматься спортом вечером отсутствием движения на работе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сертифицированный тренер Татьяна Лукина рассказала, как, не насилуя свой организм, все же начать заниматься вечерами спортом.

В первую очередь, любая работа — физическая или умственная, забирает одинаковое количество сил. Она регулируется нервной системой.

«В наших мышцах есть рецепторы. Особенно в глубокой мускулатуре. Такие рецепторы, как например, вкусовые. Точно также хорошо бы стимулировать рецепторы, которые находятся в мышцах», — объяснила тренер в беседе с "Пятым каналом".

Для стимуляции рецепторов в мышцах (существуют рецепторы растяжения и сокращения мышц — Прим. ред.) необходимо двигаться. Даже незначительные и казалось бы простые простые повороты головы, поднятия рук, к примеру, повороты грудной клетки, способны организм взбодрить.

Кроме того, чтобы после рабочего дня дойти до фитнес-клуба, лучше всего, рекомендует тренер, выбирать место ближе не к дому, а к работе.

Биологический возраст человека можно определить при помощи специальных тестовых нагрузок. Он может отличаться от возраста по паспорту как в лучшую, так и в худшую сторону. Однако регулярные занятия физкультурой способны серьёзно омолодить человека, рассказал в интервью RT заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов.

Даже хронические заболевания должны быть не причиной для отказа от физической активности, а поводом для консультации со спортивным врачом, который подберёт безопасные упражнения и определит интенсивность нагрузки с учётом индивидуальных особенностей. А если времени на регулярные походы в тренажёрный зал не хватает, нужно не забывать о самом доступном виде активности — обычной ходьбе.