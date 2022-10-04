FT: Саудовская Аравия и Россия собираются объявить о резком сокращении добычи нефти Фото: Иван МАКЕЕВ

Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти, сообщает газета Financial Times. Сообщается, что объявить о серьезных сокращениях Эр-Рияд, Москва и другие производители намерены на встрече картеля ОПЕК+ в среду, 5 октября.

На сколько будет снижена добыча, пока не сообщается. Это еще предстоит согласовать. Однако известно, что Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на один-два миллиона баррелей в день или более.

Аналитики считают, этот шаг вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва страны.

Кстати, в начале сентября текущего года организация экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить добычу черного золота на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания членов организации.

В апреле 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов допустил, что добыча нефти в России может сократиться в этом году на 17%. Глава Минфина отметил, что сейчас трудно оценить, как дальше будут вестись продажи энергоносителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкции стран Запада не повлияли на добычу нефти и газа в РФ, она осуществляется в полном объеме. Он назвал незначительным решение Соединенных Штатов и Великобритании отказаться от импорта российской нефти, так как эти поставки были небольшими. Новак добавил, что сейчас решаются вопросы с нарушением логистических цепочек поставок энергоресурсов из России.