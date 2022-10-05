В Белом доме не поддержали план Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала предложения основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине.

«Мы были очень ясны в этом вопросе. Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров», — сказала она в ходе брифинга с журналистами.

Тем временем, президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30-го сентября, тем же числом датируется и указ Зеленского.

Напомним, основатель корпораций Tesla и SpaceX, эксцентричный миллиардер Илон Маск предложил собственный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Его он опубликовал на свой странице в Твиттере. План включает в себя несколько составляющих: проведение повторных референдумов под эгидой ООН на присоединившихся к России территориях, признание Крыма российским, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.