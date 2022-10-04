Военная спецоперация на Украине 4 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 октября 2022 года.

Украинские войска попытались осуществить наступление вдоль Днепра в направлении Дудчан, но были разгромлены Воздушно-Космическими силами (ВКС) России, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине за прошедшую неделю уничтожили более 130 украинских боевиков и задержали шесть пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российских военных добиваются определенных успехов на Артемовском направлении, в том числе в самом Артемовске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Группа из 11 стран с четырех континентов мира, в том числе Россия, Китай и Иран, выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, чтобы осудить дискриминацию в некоторых странах по отношению к русским и русскоговорящим.