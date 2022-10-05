Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения к РФ новых областей

В МИД Швейцарии вызвали российского посла Сергея Гармонина в связи с вхождением в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

«В порядке реакции Гармонин подробно изложил собеседнику российскую позицию... Посол подчеркнул, что речь идёт о реализации неотъемлемого права жителей данных регионов на самоопределение, которое закреплено в ст. 1 Устава ООН и декларации Генеральной ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года», — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии вызвал российского посла в стране Сергея Гармонина и официально проинформировало дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.