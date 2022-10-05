Военные Южной Кореи и США провели испытания ракет в ответ на запуск в КНДР

Военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Сообщается, что военные двух стран выпустили четыре ракеты в сторону Японского моря в ответ на "провокацию КНДР".

Напомним, утром 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР. Жителей северных районов Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю из-за запуска ракеты КНДР.

Как писал сайт KP.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время визита в Южную Корею в воскресенье, 22 мая 2022 года. Байден также заявил, что он не беспокоится по поводу возможного ядерного испытания КНДР в момент, когда он будет совершать азиатское турне.