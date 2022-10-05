«Газпром» напомнил Молдавии о своем праве прекратить поставки газа Фото: REUTERS

«Газпром» предупредил, что компания имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинёв нарушит обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года.

«ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — говорится в заявлении «Газпрома».

В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться «только в виде соответствующих дополнений к контракту», добавили в пресс-службе.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на заявления молдавского вице-премьера Андрея Спыну о невозможности расплатиться за российский газ, Молдавия нашла средства и полностью погасила существовавшие долги. Так, на 20 апреля 2022 года задолженностей по текущим поставкам газа перед "Газпромом" у компании "Молдовагаз" не было.

Напомним, Кишинев не видит альтернативы российскому газу. Об этом заявила в среду, 27 апреля 2022 года, президент Молдавии Майя Санду. Глава государства признала, что ситуация является очень сложной для Молдавии.

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий поставку газа недружественных государствам (в числе которых все страны Евросоюза) только за рубли. В свою очередь страны-члены "большой семерки" и ЕС призвали местные компании не принимать счета в рублях за соответствующие поставки.