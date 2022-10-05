Власти Херсонской области заявили, что украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл Фото: Александр КОЦ

Украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Контрнаступления все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов», — сказал он в эфире программы «Соловьёв.Live».

Он отметил, что Херсонская область является частью России и российская армия не покинет её.

Ранее Минобороны России заявило о попытке Зеленского бросить неподготовленные войска теробороны и ВСУ на позиции союзных войск России и Донбасса, которая потерпела неудачу.

Кстати, высокопоставленные американские чиновники и военные, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, вместе с украинскими должностными лицами разрабатывали стратегию "контрнаступления" Киева в течение нескольких месяцев. Информацию об этом распространила американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.