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Политика5 октября 2022 0:40

Власти Херсонской области заявили, что украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл

Он отметил, что Херсонская область является частью России и российская армия не покинет её
Владимир КРАСНОВ
Власти Херсонской области заявили, что украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл

Власти Херсонской области заявили, что украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл

Фото: Александр КОЦ

Украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Контрнаступления все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов», — сказал он в эфире программы «Соловьёв.Live».

Он отметил, что Херсонская область является частью России и российская армия не покинет её.

Ранее Минобороны России заявило о попытке Зеленского бросить неподготовленные войска теробороны и ВСУ на позиции союзных войск России и Донбасса, которая потерпела неудачу.

Кстати, высокопоставленные американские чиновники и военные, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, вместе с украинскими должностными лицами разрабатывали стратегию "контрнаступления" Киева в течение нескольких месяцев. Информацию об этом распространила американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.