Американские консерваторы опубликовали твит с российским флагом против помощи Украине Фото: REUTERS

Мировая конференция консервативного действия (CPAC) опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от "подарков" Украине.

Как рассказывает газета Washington Post, американская организация разместила текст на фоне российского флага. При этом спустя несколько часов публикация была удалена.

"Мы должны противостоять Владимиру Путину, но американские налогоплательщики не должны брать на себя большую часть расходов", — цитирует твит газета.

Как рассказывал сайт KP.RU, поддержка Украины стала для США всего-навсего модным трендом, на замену которому в ближайшем будущем придет новый, написал ранее для издания The American Conservative профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер. Как считает автор, в американском обществе последних лет наблюдается тенденция, когда одна "актуальная повестка" затмевает другие и превращается на непродолжительное время в основную и единственную проблему.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.