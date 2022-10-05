В ходе учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на территории военной базы

Одна из ракет, выпущенных во время совместных учений Южной Кореи и США, упала на территории военной базы, жертв нет, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Южнокорейские военные заявили, что баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска.

Напомним, военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР.

Всего с начала года с Пхеньян провел уже более десятка испытаний вооружений, в том числе пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) и новой тактической системы для ядерного оружия.

В апреле 2021 года две ракеты упали рядом с авиационной военной базой «Балад» в иракской провинции Салах-эд-Дин, где находятся американские военнослужащие. В результате ракетной атаки никто не пострадал, никакого ущерба военной базе причинено не было.