Власти Херсонской области сообщили о подготовке Киевом провокации на Днепровской ГЭС Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС.

"В последнее время в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, наблюдается крайне нездоровая активность. Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края", — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, западные кураторы силовых структур Киева уже запросили результаты учений 2018 года, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды

"Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", — резюмировал Рогов.

Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ вынашивают планы прорваться в Херсонскую область для захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них на это нет.

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