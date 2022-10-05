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Экономика5 октября 2022 7:05

«Газпром» сообщил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Австрийский оператор заявил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Газпром» сообщил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

«Газпром» сообщил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Транспортировка газа из России через Австрию возобновляется, сообщил российский холдинг «Газпром».

«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии», – сказано в Telegram-канале компании.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе была приостановлена транспортировка российского природного газа по контрактам «Газпрома» через территорию Австрии в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Сообщалось, что «Газпром» совместно с итальянскими покупателями ищет решение проблемы. Причина приостановления транспортировки газа была в регулятивных изменениях, которые были введены в Австрии в конце сентября.