«Газпром» сообщил о возобновлении транспортировки газа через Австрию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Транспортировка газа из России через Австрию возобновляется, сообщил российский холдинг «Газпром».

«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии», – сказано в Telegram-канале компании.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе была приостановлена транспортировка российского природного газа по контрактам «Газпрома» через территорию Австрии в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Сообщалось, что «Газпром» совместно с итальянскими покупателями ищет решение проблемы. Причина приостановления транспортировки газа была в регулятивных изменениях, которые были введены в Австрии в конце сентября.