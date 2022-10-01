«Газпром» сообщил о приостановке транспортировки газа через Австрию

Австрия приостановила транспортировку российского газа по контрактам "Газпрома" из-за регулятивных изменений, введенных в конце сентября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приостановлена транспортировка российского природного газа по контрактам «Газпрома» через территорию Австрии. Об этом в субботу 1 октября сообщили в пресс-службе российского холдинга.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», - сообщается в Telegram российской компании.

Сообщается, что «Газпром» совместно с итальянскими покупателями ищет решение проблемы. Причина приостановления транспортировки газа вытекает из регулятивных изменений, которые были введены в Австрии в конце сентября.

Ранее «Газпром» отверг требования «Нафтогаза» по оплате транзита газа в Европу и допустил возможность введения санкций против «Нафтогаза» после недружественного шага украинской компании.

Тем временем эксперты-экономисты оценили, кому выгодны взрывы и диверсия на трех нитках газопровода «Северный поток».

Напомним, 27 сентября в Швеции сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».