МИД Грузии заявил, что в Женеве стартовал новый раунд переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье

Обзор конференц-зала Совета по правам человека при Организации Объединенных Наций в Женеве Фото: REUTERS

Новый раунд переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье начался в Женеве после десятимесячного перерыва. Об этом сообщил руководитель грузинской делегации замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

"Проведение женевских дискуссий является важным достижением в первую очередь и с той точки зрения, что вопрос грузино-российского конфликта является важной составляющей повестки дня международного сообщества. В этом контексте очень важными были усилия международного сообщества, наших партнеров из ЕС, ООН, ОБСЕ, США, направленные на проведение сегодняшнего раунда", - сказал Дарсалия.

Предыдущие переговоры в Женеве проводились последний раз 7-8 декабря 2021 года. Следующий должен был состояться в конце марта 2022 года, но был отменен. В апреле текущего года сообщили, что по инициативе тройки сопредседателей ООН, Евросоюз и ОБСЕ обсуждения были приостановлены.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводится в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии и США под наблюдением спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии являются основной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилис.

Напомним, Грузия стремится в Евросоюз в связи с чем занимается урегулированием вопросов внутренней и внешней политики. Не так давно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил основные критерии, по которым страна должна принять ряд реформ, чтобы перейти к следующему этапу евроинтеграции.