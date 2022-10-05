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Политика5 октября 2022 12:39

Российские войска поразили подразделения наемников в ДНР и Харькове

В ДНР были также уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В ДНР и Харькове уничтожены подразделения иностранных наемников

В ДНР и Харькове уничтожены подразделения иностранных наемников

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили подразделения иностранных наемников в Донецкой народной республике и Харькове, сообщает Министерство обороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления ВСУ в Харьковской, Херсонской, Николаевской областях, Донецкой народной республики, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Херсонской области, а также подразделения иностранных наемников и националистические формирования в ДНР и городе Харьков», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Также российская артиллерия уничтожила в ДНР две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека. Ракетным ударов ВС РФ ликвидировали до 30 военных и семь единиц техники 102-й бригады территориальной обороны в Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении до 100 украинских военных и иностранных наемников.