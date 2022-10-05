Путин заявил, что попытки Киева и Запада «разорвать историю» спровоцировали конфликт на Украине

Путин заявил, что попытки Киева и Запада переписать историю стали одним из факторов возникновения украинского кризиса. Фото: REUTERS

Попытки западных стран и официального Киева «разорвать историю» стали одной из причин, приведших к конфликту на Украине. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду 5 октября во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.

«Может быть и не было сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток сил внутри Украины подправить историю, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером», - сказал Путин.

Российский президент отметил, что неонацистские идеи в той или иной форме пытаются возродить по всему миру, но только Украина возвела нацистов в ранг национальных героев.

«Их возвеличивавют! Им позволяют проводить многотысячные факельные шествия. Вот что поражает и что вызвает отторжение внутри. Странно, что этого нет на так называемом Западе не замечают», - отметил Путин.

В то же время Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет с уважением относиться ко всему украинскому.