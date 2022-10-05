Путин заявил, что Россия всегда будет с уважением относиться ко всему украинскому. Фото: REUTERS

Россия никогда не допускала притеснений по языковому признаку, подобных тем, что практиковались на Украине в отношении русского языка. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду 5 октября во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.

Президент подчеркнул, что Россия будет относиться с уважением ко всему украинскому.

"Мы никогда не допускали ничего такого, что в Украине допускается в отношении русского языка. Мы с уважением будем всегда относиться ко всему украинскому", - сказал Путин.

Также Путин заявил, что попытки западных стран и официального Киева «разорвать историю» стали одной из причин, приведших к конфликту на Украине.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в состав России.