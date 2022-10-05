Путин призвал не бояться "излишней стандартизации" учебников истории

Концерт в честь присоединения к России четырех новых территорий прошел в Москве. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время обращения к учителям заявил, что надо прислушаться к тем, кто остерегается “излишней стандартизации при формировании учебников”, однако, это не относится к истории и обществознания. По его мнению именно попытки изменить историю и видение общественных процессов привели к конфликту на Украине.

“Может быть и не было сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток сил внутри Украины подправить историю”, - считает Путин.

Он также добавил, что это привело к появлению “семени очень ядовитого” деструктивного идеологического взгляда, который спровоцировали в Украине текущие события. Возвеличивание “антигероев” - “вот что поражает и что вызывает отторжение внутри”, - сказал президент.

Его поражает нежелание западных стран не замечать происходящего:

“Странно, что этого на так называемом Западе не замечают. Просто все, что не попадя стараются использовать против нас. Так было и в середине 90-х, когда поддерживали международный терроризм”, - утверждает лидер России.

В этом ключе Владимир Путин отмечает важность формирования единой исторической картины, которая не искажает взглядов детей на мир.

“Вместе с тем, по поводу того, что я уже сказал, и вам, как учителю истории, тоже это очевидно, на мой взгляд, предметам общественным, общественной значимости, как раз по вашему предмету, - история, обществознание, по очень многим другим - там, конечно, должен быть единый стандарт", - сказал Путин.

Множество дискуссий вокруг стандартизации учебников истории и обществознания вполне объяснимы, считает президент, потому речь идет “о будущем страны, о детях”.

"И здесь, конечно, были и опасения по поводу излишней стандартизации, и я не могу с этим не согласиться. Я думаю, что надо прислушаться к голосу тех, кто выражал эту точку зрения”, - резюмирует лидер РФ.

Во время встречи с с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса “Учитель года России” Владимир Путин распорядился включать победителей в экспертные группы по составлению учебников. Среди финалистов конкурса 2022 года он отметил преподаватель истории из Подмосковья Димитрия Лутовинова.

В числе прочего Владимир Путин сказал, что результаты референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях его удивили. По его словам, итоги голосования убедительный и не подлежащий никакому сомнению.