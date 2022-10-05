Путин признался, что его удивили результаты референдумов в ЛДНР, Херсоне и Запорожье

Путин назвал не подлежащими сомнению результаты референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, но отметил, что они его удивили. Фото: REUTERS

Результаты референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях удивили российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил в среду 5 октября во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что результаты референдумов не подлежат никакому сомнению и объективно выражают настроения людей.

«Меня результаты референдума не только порадовали, но и удивили. Результат более чем убедительный и не подлежащий никакому сомнению. Вот как все есть, так и есть. Это объективные данные настроения людей», - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в состав России.

Также Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет с уважением относиться ко всему украинскому.