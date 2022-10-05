EUobserver: новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 6 октября 2022 года

Флаги Евросоюза развеваются перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: REUTERS

Подготовленный ЕС новый пакет антироссийских санкций вступит в силу уже в четверг, 6 октября 2022 года, сообщает издание EUobserver. Новые ограничения коснутся потолка цен на российскую нефть, продукты сталелитейной и лесной промышленности на сумму 7 млрд евро, а также ряда известных деятелей России.

"Санкции вносят в черный список российского идеолога Александра Дугина, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до 7 миллиардов евро", - пишет издание.

Не так давно издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету сообщало против каких личностей будут вводиться санкции. В их число попали философ Александр Дугин, певец Николай Расторгуев и президента концерна "Калашников" Алан Лушников.

Сегодня, 5 октября, постоянные представители стран Евросоюза сообщили, что согласован новый санкций в отношении России. На данный момент запущена техническая процедура оформления ограничений. В силу санкции вступят после публикации в официальном журнале ЕС.