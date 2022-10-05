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В мире5 октября 2022 14:57

Reuters: страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки

Страны участники уже договорились об ограничениях до ноября 2022 года
Владимир РОМАНЕНКО
Александр Новак на встрече стран ОПЕК+ в Вене.

Александр Новак на встрече стран ОПЕК+ в Вене.

Фото: REUTERS

Страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти до 2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщает агентство Reuters. Лимит по добычи будет действовать до ноября 2022 года, пока не пройдет повторное совещание стран.

Российскую сторону представляет делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком. Несколько ранее они прибыли в Вену для переговоров альянса ОПЕК+.

Как сообщает агентство, предварительно представители стран обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов, после чего приступили к голосованию по ограничениям на добычу. Согласно озвученной аналитике, в начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.

Ранее сайт KP.RU писал, что 5 октября страны ОПЕК+ встретятся очно в штаб-квартире Вены впервые с марта 2020 года. Тогда предполагалось согласовать ограничение по добыче нефти лишь на 1 млн б/с.