В Минобороны заявили, что российские войска удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении

Российские войска удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении, сообщили в МО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника. Об этом сообщил в среду 5 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время регулярного брифинга.

Конашенков добавил, что за сутки подразделения российской армии уничтожили в районе Новой Каменки до тридцати националистов.

«В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты», - сказал официальный представитель Минобороны, добавив, что всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин и большое количество другой военной техники.

Тем временем американский президент Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому очередной пакет военной помощи в 625 млн долларов. В новый пакет войдут HIMARS, боеприпасы и бронеавтомобили.

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