Байден пообещал Зеленскому очередной пакет военной помощи в 625 млн долларов

Байден пообещал Зеленскому очередной пакет военной помощи. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине очередной парии военной помощи. Об этом он сообщил во время телефонного разговора президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник 4 октября, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что Украина получит вооружения и боеприпасов на общую сумму 625 миллионов долларов. Вашингтон поставит Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины, а также артиллерийские системы и боеприпасы.

Байден пообещал Зеленскому, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», сказано в пресс-релизе.

Тем временем в августе специалисты Киевской школы экономики оценили экономические потери Украины в ходе спецоперации в 108 млрд долларов. Тем не менее в качестве необходимой суммы для восстановления Украины они назвали 750 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН назначила Спецсессию по Украине на 10 октября 2022 года.