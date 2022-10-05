В нескольких районах Херсонской области установят школьные каникулы с 6 по 21 октября

В Херсонской области школьники уйдут на каникулы с 6 октября в целях безопасности. Иллюстративное фото. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ряде районов Херсонской области школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования уйдут на каникулы с 6 по 21 октября. Такой приказ издало Министерство образования области, он опубликован в Telegram-канале ведомства и доступен здесь.

Речь идет о Белозерском, Бериславском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах, Новокаховском городском округе и самом городе Херсоне, отмечено в документе. Каникулы устанавливаются в целях безопасности.

«В связи с участившимися обстрелами, а также в целях сохранения жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса приказываю: установить каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования», - сказано в документе.

На время каникул руководители образовательных учреждений Херсона получили предписание организовать оздоровление детей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей и предложил продумать организацию детского отдыха в новых регионах.

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