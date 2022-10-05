Путин заявил, что на новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей

Путин заявил о необходимости диспансеризации детей на новых территориях и организации детского отдыха. Фото: REUTERS

В новых российских регионах нужно провести массовую диспансеризацию детей и тщательно продумать организацию детского отдыха.Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду 5 октября во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.

"Надо подумать, как организовать отдых детей во время каникул, особенно на новых территориях, и провести в новых регионах массовую диспансеризацию детей", - сказал президент.

Также Путин призвал не бояться "излишней стандартизации" учебников истории и обществознания.

Российский президент назвал попытки западных стран и официального Киева «разорвать историю» одной из причин, приведших к конфликту на Украине.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в состав России.