США обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией

Домкрат нефтяного насоса, напечатанный на 3D-принтере, перед логотипом ОПЕК на этом иллюстративном изображении. Фото: REUTERS

Белый дом заявил, что ОПЕК+ встала на сторону России, когда очной встрече в Вене приняла решение по сокращению добычи нефти на 2 млн б/с. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления", - подчеркнула пресс-секретарь на брифинге.

По ее словам, это решение принято именно в тот момент, когда "мировая экономика реагирует" на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Она также добавила, что данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, 5 октября страны ОПЕК+ согласовали сокращение объемов добычи нефти исходя из роста цен на топливо за прошедшую неделю.

Вице-премьер России Александр Новак в преддверии съезда стран-экспортеров нефти, что анонсированное намерение снизить объемы нефти - это решение “текущей ситуацией на рынке”. При этом уточнил, что, “очевидно, это решение – победа России”.