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Политика5 октября 2022 20:07

Володин допустил, что США не собираются возвращать госдолг в 31 триллион долларов

Спикер российской Госдумы сравнил экономику США с пузырем
Мария ПАВЛОВА
Володин сравнил экономику США с пузырем и допустил, что Штаты откажутся от выплат по своему госдолгу.

Володин сравнил экономику США с пузырем и допустил, что Штаты откажутся от выплат по своему госдолгу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты могут отказаться выплачивать свой государственный долг. Об этом заявил спикер российской государственной думы Вячеслав Володин в среду 5 октября.

Володин напомнил, что госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов, а заимствования Соединенных Штатов составляют более 30% всего мирового ВВП.

«Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать», - написал Володин в своем Telegram, сравнив экономику Штатов с пузырем, надуваемым при помощи долларового печатного станка и рискующим лопнуть.

Володин допустил, что США постараются решить свои проблемы за счет Евросоюза. В меньшей степени это коснется суверенных государств, не находящихся в зависимости от американского доллара, добавил Володин.

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