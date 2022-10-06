Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по Крыму, о которых заявляли в Пентагоне.

"Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны", - сказал он в эфире Первого канала.

Напомним, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер считает, что предоставленные Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним якобы позволяют украинским военным поражать цели в том числе в Крыму.

Как писал сайт KP.RU, заявления Киева по поводу возможных ударов по Крыму могли бы обернуться для Украины аналогичными мерами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале. Аксенов также прокомментировал слова Арестовича о том, что полуостров якобы уже бомбили: «Если бы Украина и правда нанесла "успешные" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир”, - отметил Аксенов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.