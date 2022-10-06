Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря Фото: REUTERS

Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает береговая охрана Японии.

Ракеты были запущены с 15-минутным интервалом. По сведениям береговой охраны, обе они упали в море. Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, район падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Одна ракета КНДР пролетела 350 км, другая — 800 км, заявил министр обороны Японии.

Япония выразила КНДР протест из-за очередного ракетного запуска.Стоит отметить, что в данный момент в Совбезе ООН идет заседание по теме последних ракетных пусков КНДР.

Как напоминает ТАСС, это уже 24-е ракетное испытание КНДР с начала года.

Последний раз Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря утром 4 октября. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. В ответ военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля". В результате запуска одна из ракет упала на территории военной базы.

В апреле лидер КНДР(Северная Корея) Ким Чен Ын лично посетил испытания нового тактического вооружения. Речь идет об оружии, которое "значительно повысит огневую мощь передовых артиллерийских частей (комплексов) дальнего радиуса действия", а также "повысит эффективность тактических ядерных снарядов".

Как ранее писал сайт KP.RU, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение коронавируса в Северную Корею.