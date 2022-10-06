Трамп: США стали насмешкой для мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна стала насмешкой для мира.

"Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой", - заявил он на мероприятии сторонников в городе Майами.

Как заявил Трамп, для мира необходимо, чтобы США "сохранили американскую мечту", которую, среди прочего, разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние власти страны виновны в ситуации вокруг Украины, высоком уровне инфляции и росте цен на бензин, а глава государства Джо Байден якобы убил "американскую мечту". Также Трамп считает, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы главой Соединенных Штатов был он, а не Джо Байден.

Как рассказывал сайт KP.RU, согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан Америки считают Байдена худшим президентом за всю историю США, а видеть его во главе государства не хотят уже даже три четверти демократов.

Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает. Правда, есть предположение, что он просто не совсем понимает, о чем идет речь, поскольку разговоры о снижении когнитивных способностей нынешнего главы Белого дома звучат уже повсеместно. Ошибкам и оговоркам президента давно потерян счет, а листочек с подсказками по простейшим действиям, случайно показанный Байденом, долго не сходил со страниц прессы во всем мире.