РИА Новости: США и союзники уговаривают страны поддержать резолюцию против референдумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции, не признающий итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

"США и их партнеры сейчас активно пытаются склонить как можно больше стран к тому, чтобы те поддержали проект резолюции по референдумам" - сказал источник РИА Новости в одной из делегаций ООН.

По словам другого источника издания, "Россия предлагает провести тайное голосование по западному проекту резолюции, что снизит число стран, поддерживающих его".

Как писал сайт KP.RU, последний шаг сделан. Теперь в России 89 субъектов – Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал сразу восемь законов. Четыре конституционных об официальном включении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в Россию. И четыре федеральных закона об образовании новых субъектов. Федеральные законы коротенькие – по две странички. Они просто ратифицируют подписанные 30 сентября соглашения между Москвой и новыми регионами о вхождении в состав России. Все подробности в конституционных законах – в каждом больше ста страниц. Вот главные детали расширения страны.