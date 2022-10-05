Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну все, последний шаг сделан. Теперь в России 89 субъектов – Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал сразу восемь законов. Четыре конституционных об официальном включении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в Россию. И четыре федеральных закона об образовании новых субъектов.

Федеральные законы коротенькие – по две странички. Они просто ратифицируют подписанные 30 сентября соглашения между Москвой и новыми регионами о вхождении в состав России. Все подробности в конституционных законах – в каждом больше ста страниц.

Вот главные детали расширения страны:

КОГДА ОБЛАСТИ ВОЙДУТ В СОСТАВ?

Они уже это сделали. В законе написано, что регионы стали частью Федерации сразу после подписания договора о принятии. А это было еще в пятницу, в конце сентября.

КАКИЕ ГРАНИЦЫ?

«Пределы территорий определяются границами областей». То есть, Россия приросла на площадь старых административных границ регионов. В законе ничего не сказано о фактическом контроле за территориями.

Теперь часть страны официально занята армией другого государства.

30 сентября 2022 г. Президент Владимир Путин и главы новых российских регионов после подписания документов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

А ЧТО С ЗАКОНАМИ?

До 1 января 2026 года будет действовать переходный период. В первую очередь, это касается нормативного регулирования. Работают либо старые законы, либо принятые новые. Это нужно, потому что резко поменять все правила не просто. Но ни одно новое решение властей на местах не может противоречить конституции.

ГРАЖДАНСТВО?

Все, кто постоянно живет или жил на территории новых регионов автоматически получают наше гражданство.

ВОИНСКАЯ СЛУЖБА?

Воинские звания Украины, выслуга лет признаются в России. Офицеров не сделают рядовыми. Первый призыв срочников состоится в 2023 году.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОДОЛЖАТ ДЕЙСТВОВАТЬ?

- Все бумаги ЗАГСов, старые трудовые книжки, медицинские полисы и таможенные документы.

- Лицензии на предпринимательскую деятельность, кроме тех, что не соответствуют российским законам.

- Все дипломы вузов и школьные аттестаты.

- Судебные постановления, принятые судами Украины.

- Документы на право собственности.

НАЛОГИ?

По российским правилам их придется платить с 1 января 2023 года. Для налогов переходный период совсем короткий.

ДЕНЬГИ?

До 31 декабря 2022 года в Запорожье и Херсонщине можно расплачиваться гривнами. После Нового года – только рублями. Но пенсии, налоги, зарплаты становятся рублевыми сразу.