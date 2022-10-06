Посол России в Бразилии Лабецкий заявил, что США давят на страну, убеждая ввести санкции против России

США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

"Безусловно. Мы это прекрасно видим", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, оказывает ли Запад давление на Бразилию.

Как отметил Лабецкий, Запад и, прежде всего, США пытаются убедить бразильцев в том, что необходимости антироссийских санкций, но пока никакого эффекта не добились.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о деталях своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и признался, что считает его одним из самых могущественных людей на планете. Болсонару отметил, что в свете сложившейся в мире ситуации российскому лидеру "непросто принимать решения".

До этого Путин рассказал, о чем договорился с президентом Бразилии. Политик из Южной Америки прилетел к нам ради новых экономических проектов, поэтому Донбасс вообще не обсуждался – редкость по нынешним временам. В конце общения с коллегой, российский глава рассказал, о чем получилось договориться. Бразилия будет покупать нашу высокотехнологичную продукцию.