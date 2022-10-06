В Госдуме призвали изымать брошенные автомобили покинувших Россию граждан

В Госдуме предлагают конфисковывать авто покинувших Россию граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы РФ Олег Морозов выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне право изымать в госсобственность автомобили, брошенные покинувшими страну россиянами. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы", - уточнил Морозов.

Для предотвращения конфискации нужно будет личное обращении собственника, считает народный избранник.

Как ранее писал сайт KP.RU, со схожей инициативой выступил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что Россия ведет списки выезжающих из страны граждан. В базе имеются данные всех россиян, которые пересекли госграницу.

На этом фоне председатель нижней палаты российского парламента предложил депутатам рассмотреть вопрос передачи брошенных такими людьми автомобилей участникам спецоперации на Украине.