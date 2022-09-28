Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова, ТАСС

Россия ведет списки выезжающих из страны граждан. В базе имеются данные всех россиян, которые пересекли госграницу. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 28 сентября 2022 года.

"Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд, - уточнил Володин. - Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают".

На этом фоне председатель нижней палаты российского парламента предложил депутатам рассмотреть вопрос передачи брошенных такими людьми автомобилей участникам спецоперации на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября этого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Министерства внутренних дел республики Аслан Аталыков.

Напомним, министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что республика будет выдавать России объявленных в международный розыск граждан РФ, уклоняющихся от частичной мобилизации.