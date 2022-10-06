Токаев выдвинут кандидатом в президенты Казахстана

Касым-Жомарт Токае Фото: REUTERS

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинут кандидатом на новый срок от правящей партии "Аманат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря "Аманата" Асхата Оралова.

"Решением XXIV съезда партии "Аманат" Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан", - уточнил Оралов.

Напомним, президентские выборы в республике запланированы на четверг, 20 ноября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, парламент Казахстана в середине сентября единогласно поддержал поправки в Конституцию, которые говорят об однократном семилетнем президентстве в республике без права последующего переизбрания, а также переименовании столицы страны Нур-Султана в Астану. Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию страны, после чего они вступили в силу.