Путин изменил указ об отсрочке от частичной мобилизации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ об отсрочке от призыва в Вооруженные силы страны по частичной мобилизации. Об этом сообщается в четверг, 6 октября 2022 года.

"Президент России Владимир Путин подписал указ "О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", - сообщила пресс-служба Кремля.

Документ расширяет категории россиян, которые временно освобождаются от призыва. В их числе аспиранты, врачи-ординаторы, студентов, проходящих обучение в очной и очно-заочной формах в аккредитованных вузах, колледжах, научно-технических площадках и в духовно-образовательных организациях.

Под отсрочку попадают и участники программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре, а также ассистентуре-стажировке.

Временное освобождение от частичной мобилизации не распространяется на студентов, которые получают профессиональное образование не впервые.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести отсрочку от частичной мобилизации в России для кандидатов и докторов наук, которые работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях РАН.