Медведев заявил, что Россия продолжит освобождать занятые украинскими неонацистами территории

Дмитрий Медведев сделал резонансное заявление о ходе специальной военной операции РФ на Украине Фото: kremlin.ru

РФ продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как сообщает информагентство РИА Новости, Медведев публично выразил уверенность в том, что "все цели по защите наших граждан и территорий непременно будут выполнены.

По мнению зампреда Совбеза РФ, в ходе военной спецоперации Россия сражается не с Украиной, так как Киев является лишь инструментом Запада (целью же Запада Медведев называет полное уничтожение России).

Также он подчеркнул, что Россия обязательно будет защищать людей, которые доверили ей свою судьбу (речь идет о жителях Донбасса, Херсона и Запорожья).

Ранее в Кремле заявили о том, что границы новых российских регионов - Херсонской и Запорожской областей - определены указом президента РФ Владимира Путина, при этом определенные части этих регионов предстоит еще освободить от украинских военных в будущем. С соответствующим заявление 5 октября 2022 года выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.