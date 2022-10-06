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Общество6 октября 2022 8:46

Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

Соответствующее письмо направлено генпрокурору Краснову
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Госдуме попросили генпрокуратуру разобраться с проблемой снабжения тыла

В Госдуме попросили генпрокуратуру разобраться с проблемой снабжения тыла

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатели двух комитетов Государственной думы России направили письмо генпрокурору Игорю Краснову, в котором призвали разобраться с проблемой снабжения тыла. Об этом сообщается в эфире телеканала "Россия 1".

Депутаты Андрей Картаполов, возглавляющий комитет по обороне, и курирующий безопасность Василий Пискарев попросили генпрокуратуру выяснить, "куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме".

Напомним, на фоне объявленной российским лидером Владимиром Путиным частичной мобилизации военные магазины не успевают отбиваться от покупателей. Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше. Подробности читайте в материале Александра Бойко.

Как ранее писал сайт KP.RU, после объявления частичной мобилизации цены в российских военторгах на часть позиций выросли в три-четыре раза. Есть предприниматели, которые накручивают на самый ходовой товар — бронежилеты — и 2000%.