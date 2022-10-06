Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть

Санкции включают потолок цен на российскую нефть Фото: Shutterstock

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщает Еврокомиссия в четверг, 6 октября 2022 года.

Как следует из представленных данных, в антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.

В их числе запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро. Также санкции включают вето на экспорта в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации.

Документ также предусматривает запрет гражданам государств, входящих в Евросоюз занимать руководящие должности в российских госпредприятиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее западные журналисты сообщили, что постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по восьмому пакету санкций против России, включая ограничение цен на российскую нефть.

Напомним, восьмой пакет санкций против России связан с проведением референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области, результаты которых Европа отказывается признавать.