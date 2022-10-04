Постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по восьмому пакету санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по восьмому пакету санкций против России, включая ограничение цен на российскую нефть.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, финальная версия проекта будет одобрена в среду, 5 октября 2022 года.

Ранее страны Евросоюза предварительно согласовали восьмой пакет санкций в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как писал сайт KP.RU, ранее Еврокомиссия в рамках восьмого пакета санкций предложила ввести потолок цен на нефть из России. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.